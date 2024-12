Réconforter les aînés isolés à Noël

Les Petits Frères de la Montérégie recevront des personnes âgées isolées à un traditionnel souper de Noël le 25 décembre ou encore, un bénévole ira les visiter à leur résidence.

Depuis 2013, Les Petits Frères brisent l’isolement de 135 personnes aînées en Montérégie grâce à l’appui de 140 bénévoles qui donnent généreusement de leur temps

En Montérégie, les Grandes Amies et Grands Amis accompagnés, âgés en moyenne de 85 ans, incluent 74 % de femmes et 26 % d’hommes. Les bénévoles quant à eux sont âgés en moyenne de 59 ans. Ils se composent, entre autres, de 36,3 % de retraités, 31,9 % de travailleurs et 9,9 % d’étudiants à temps plein.

Avec le vieillissement de la population, les défis liés à l’isolement social des personnes âgées prennent une ampleur sans précédent, précise l’organisme. Plus de 55 000 personnes aînées vivent seules au Québec, un chiffre en constante augmentation.

Pour répondre à ces besoins croissants, Les Petits Frères mobilisent 3 000 bénévoles dans 12 régions du Québec.