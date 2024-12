Temps des fêtes : prévenir le stress et les incidents pour votre animal

Si la période des fêtes est un moment de bonheur pour les humains, elle peut représenter du stress et des dangers potentiels pour nos poilus. Voici plusieurs conseils pour passer un beau Noël sans incidents.



Attention aux décorations



– Les guirlandes peuvent être attrayantes mais peuvent causer de graves problèmes de santé en cas d’ingestion. Optez pour des décorations adaptées et placez les ornements et les lumières hors de portée de votre animal. Idem pour les fils électriques, n’hésitez pas à les camoufler en utilisant une gaine en plastique.



– Ancrez solidement votre arbre pour éviter qu’il ne bascule si votre animal décide d’aller fouiller dedans. Placez les ornements cassables plus haut sur l’arbre et évitez d’utiliser des décorations qui peuvent être nocives si elles sont mâchées ou avalées.



– Gardez les bougies hors de portée de votre animal et envisagez d’utiliser des bougies LED sans flamme comme alternative. Cela évite les risques de brûlures ou d’incendies accidentels provoqués par un animal curieux.



Choisissez les bonnes friandises



De nombreux aliments des fêtes sont toxiques pour les animaux. Évitez de leur donner du chocolat, des raisins secs, des noix et tout ce qui contient du xylitol. Offrez plutôt des friandises adaptées aux animaux de compagnie et avec modération.



Prévenir le stress de la visite



1. Avant la visite :

• Prévoyez un endroit en retrait pour isoler le chien durant toute la soirée ou par période, selon ses besoins.

• La veille, préparez, par exemple, des jouets Kong fourré de friandises congelées. Vous pourrez les offrir à votre chien rapidement durant la soirée, cela l’occupera un bon moment.

• En après-midi, faites une longue période d’exercices, afin de dépenser son énergie.



2. À l’arrivée de la visite :

• Accueillez les invités avec votre chien en laisse et offrez-lui une récompense dès qu’il adopte un comportement calme.

• N’hésitez pas à laisser des pots de gâteries un peu partout dans la maison pour que les invités puissent offrir des récompenses lorsque votre chien se comporte bien.



3. Pendant la visite :

• Au milieu de l’agitation des fêtes, il est important de maintenir la routine de votre animal. Respectez des horaires réguliers d’alimentation, de pipis, et de marche pour assurer la stabilité et réduire le stress de votre ami à quatre pattes.

• Avec les invités qui vont et viennent, assurez-vous que votre animal dispose d’un espace calme et sûr où se retirer en cas de besoin.

• Surveillez activement les interactions du chien avec les enfants, même si celui-ci en a l’habitude.

• Attention aux portes ouvertes! Les invités oublient parfois qu’il y a un animal qui peut prendre la fuite lorsqu’une porte s’ouvre.



Pour les chats et les animaux exotiques

Nous vous conseillons fortement d’isoler ces animaux dans une pièce lors de la soirée ou bien de leur prévoir une zone où personne n’ira les déranger. Mettez une affiche sur la porte pour aviser les invités de ne pas entrer dans cette pièce.