Varennes: Marguerite d’Youville rayonne au pays du soleil levant

Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville de Varennes reçoit chaque année un groupe de jeunes Japonaises qui suivent un stage d’immersion en français ainsi qu’en anglais et qui rendent hommage lors de leur passage à celle que l’on qualifie de Mère à la charité universelle.



La coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville, Louise Girard, a expliqué que l’école Caritas a été fondée par les Sœurs de la Charité de Québec en 1960, à Kawasaki, à une heure de Tokyo. On retrouve dans l’établissement des photos témoignant de la présence de Marguerite d’Youville et de l’importance de la sainte née à Varennes pour les étudiantes.



L’école enseigne notamment le français ainsi que l’anglais, et des étudiantes viennent au Québec en stage d’immersion dans l’une de ces deux langues. «Parmi les étudiantes japonaises, certaines rendues à l’âge adulte viennent en pèlerinage à Varennes et s’expriment magnifiquement en français. C’est toujours un plaisir de les accueillir», a souligné Mme Girard.



Elle a rappelé que, l’été dernier, une messe a été célébrée dans la basilique Sainte-Anne de Varennes et les jeunes filles ont entonné des chants en japonais à cette occasion.



«Nous nous réjouissons du rayonnement de sainte Marguerite qui dépasse nos frontières. Il y a deux ans, nous avons reçu 50 pèlerins venus de Californie. Pour la majorité, ils étaient d’origine philippine», a déclaré pour sa part l’abbé Mario Desrosiers, recteur de la paroisse Sainte-Anne et du sanctuaire.