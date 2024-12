Recette de Noël Gravité : l’amour comme ingrédient magique

Quand les collègues de Gravité s’engagent à mettre la main à la pâte pour créer une recette de Noël, aider les plus démunis et faire une différence, ils ne le font pas à moitié!

La rédactrice en chef de Gravité, Audrey Leduc-Brodeur, a l’heureuse idée de me demander d’imaginer une recette que nous pourrions réaliser, afin de mettre un peu de joie dans les cœurs de ceux qui souffrent d’insécurité alimentaire et qu’ils puissent vivre une période un peu plus festive.

Nous tombons à bras raccourcis dans la tourtière du Lac-Saint-Jean. Un gros défi, un projet qui va prendre du temps, de l’énergie. Qu’à cela ne tienne, nous fonçons tête baissée dans les patates, la viande, la pâte et les oignons. Ce ne sont pas ces derniers qui nous feront pleurer, mais bien les émotions de cuisiner 36 grandes tourtières et neuf plus petites pour des gens qui pourront célébrer un repas en famille.

Le généreux Frédéric Vincent, du Groupe IGA Marché Famille Vincent, a levé la main pour fournir les ingrédients nécessaires à la concrétisation de la Recette de Noël Gravité, qui passera à l’histoire. Mais préparer autant de grosses tourtières dans un endroit contigu demeure impossible et c’est la raison pour laquelle l’altruiste Mélanie Lacasse, traiteur et humaine exceptionnelle, a accepté de rendre disponibles ses installations à Châteauguay.

Des collègues de la rédaction et du département de l’information ont coupé, tranché, cuisiné et mis la touche finale à une recette qui nous fait saliver. Même la mère Noël et son célèbre mari, les vrais, sont venus poser une touche magique sur ces plats qui ont pris la direction de l’organisme Moisson Sud-Ouest, qui à son tour a pu les distribuer à des organismes qui œuvrent sur le terrain.

Les tourtières seront dirigées vers des résidences de familles qui vivent des moments un peu plus difficiles. Mais en sachant que ce moment partagé leur permettra d’apprécier un geste gentil que nous avons voulu poser, nous aussi, nous pourrons passer un Noël un peu plus magique.

Joyeux Noël à tous, bon appétit et que puisse la faim avoir une fin.