Immobilier : « Il y a quelque chose qui se passe de super intéressant sur la Rive-Sud »

Le marché immobilier de la Rive-Sud a la cote. En particulier le marché du résidentiel multilogement. Et avec les cibles de densité qui s’apprêtent à grandir dans la région, on peut s’attendre à ce que la tendance se poursuive. À l’occasion d’un événement de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, deux experts en immobilier ont témoigné de ce qui attend la région dans les prochaines années.

Déjà, la construction va bon train sur la Rive-Sud.

«La construction, c’est vraiment le driver en ce moment au niveau de l’immobilier. Que ça soit tous les types d’actifs. Au niveau du multirésidentiel, sur la Rive-Sud, c’est incroyable le nombre de projets qui lèvent de terre», souligne Patrice Ménard, président et fondateur de PMML, une entreprise spécialisée en immobilier commercial.

Après avoir traversé «deux crises majeures» – celle du confinement et celle de la hausse du taux d’intérêt – le marché immobilier entre dans un «sweetspot» pour les 5 à 10 prochaines années, estime-t-il, alors que les besoins en logement sont énormes et que le taux d’intérêt est en baisse.

«Le multirésidentiel, c’est 100% sûr que c’est un marché qui est en hausse à cause de l’offre qui n’est pas là et qui va continuer à monter de façon importante. Le gouvernement, tout le monde a la pression sociale de construire. Ma boule de cristal, elle est très facile à voir à cause du manque de logements», affirme M. Ménard.

«Je pense qu’il y a beaucoup de constructeurs qui sont habitués de faire d’autres créneaux, comme du commercial ou du bureau, qui se sont lancés également dans le multirésidentiel», indique pour sa part Caroline Blouin, directrice principale, directrice développement des affaires, marché Immobilier, Desjardins Entreprises.

Certes par nécessité, mais aussi parce que l’aide financière du gouvernement fédéral a été bonifiée depuis 2022 pour le résidentiel locatif.

Jeu de Monopoly

À propos des opportunités en immobilier sur la Rive-Sud, Mme Blouin affirme qu’elles sont nombreuses.

Elle évoque certains secteurs en croissance à La Prairie et Brossard, mais aussi le boulevard Taschereau et son éventuelle requalification.

«Il y a un vrai jeu de Monopoly qui est en train de se jouer sur le boulevard Taschereau. Les opportunités fusent, puis on a encore du terrain disponible également», estime-t-elle.

«Du terrain et surtout énormément d’immeubles à repositionner. Taschereau, c’est le meilleur exemple au Québec, où les taux d’implantation des immeubles sur des grands terrains sont vraiment minimes à plusieurs endroits. Et il y a moyen de repositionner pour des endroits comme ça», renchérit Patrice Ménard

Aéroport à Saint-Hubert

Ce dernier voit d’ailleurs avec beaucoup d’optimisme le développement de l’aéroport à Saint-Hubert.

«On sous-estime énormément l’impact que ça peut avoir dans une société, avoir un aéroport», déclare-t-il. Sur le plan du transport de passagers, mais aussi sur le plan commercial, qui donnerait selon lui «un pouvoir incroyable à la Rive-Sud».

Un pouvoir qui, joint au développement du port de Montréal à Contrecœur et de l’ouverture du pont de l’autoroute 30 en 2012, mettrait la région dans une position fortement avantageuse.

«Imaginez les pôles que la Rive-Sud est en train de développer, puis où est-ce qu’on peut aller avec ça. Je pense que c’est important de travailler en concertation tout le monde pour pouvoir arriver à un beau projet de société pour la Rive-Sud. Je pense qu’elle est mieux positionnée que partout au Québec», avance-t-il.