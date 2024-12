Déraillement ferroviaire à Longueuil : le Bloc demande au BST d’enquêter

Les députés bloquistes Denis Trudel et Xavier Barsalou-Duval, également porte-parole du Bloc québécois en matière de transports, ont demandé la tenue d’une enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur le déraillement de train survenu à Longueuil le 14 novembre.

Dans un communiqué de presse, le député Barsalou-Duval mentionne que le président du Bureau de la Sécurité des transports (BST), Yoan Marier, a comparu le 10 décembre au Comité permanent des transports de la Chambre des communes et a déclaré que le BST ne pouvait pas identifier la cause du déraillement survenu à Longueuil et qu’il serait nécessaire d’ouvrir une enquête pour l’établir.

« J’ai été estomaqué par ce témoignage où j’ai appris qu’un mois après l’accident du 14 novembre qui a complètement paralysé une partie de la Rive-Sud de Montréal, on ne connaît toujours pas ce qui a causé le déraillement et on ne sait pas non plus si on le saura un jour. Ça ne fait absolument aucun sens,» a déclaré M. Barsalou-Duval.

Le député ajoute qu’il a questionné le représentant du BST sur comment le public serait informé sur la cause de l’incident, et que ce dernier n’a offert aucune réponse. «Pendant son témoignage, le président du BST a aussi indiqué que son organisation prend généralement quelques jours pour décider s’il enquêtera ou non lorsqu’un accident survient et que cette décision n’a pas encore été prise.»

«Les Longueuillois se sont inquiétés toute la journée. Treize écoles et des quartiers complets ont été confinés, une autoroute a été fermée et des trains ont été arrêtés. Après tous les inconvénients que la population a subis, elle est en droit d’obtenir des réponses», a pour sa part commenté Denis Trudel.

Rappelons que le 14 novembre dernier, un déraillement ferroviaire du CN a causé un déversement de peroxyde d’hydrogène, une matière hautement dangereuse, ce qui a mené à des fermetures de rues et à un confinement généralisé de plusieurs heures dans un périmètre de 800 mètres.