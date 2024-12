20 nouvelles bornes de recharges à Varennes

La popularité des véhicules électriques ne se dément pas et c’est dans un tel contexte que la Ville de Varennes a installé 20 nouvelles bornes de recharge.



Ces bornes ont été installées à des endroits jugés stratégiques sur le territoire varennois, soit dans les aires de stationnement de la Maison Saint-Louis et de l’hôtel de ville, de la piscine extérieure et de la bibliothèque, du Centre multisports régional (CMR), au stationnement incitatif accessible par la rue Jules-Phaneuf, ainsi qu’aux parcs du Portageur et de la Commune.



Ces secteurs donneront accès à de nouvelles bornes de recharge doubles à chaque emplacement. Ces infrastructures viennent compléter celles déjà disponibles au Polydôme et à l’Espace des Bâtisseurs. L’installation des 20 nouvelles bornes a nécessité un investissement total de 116 000$, qui a bénéficié de l’appui financier des programmes Recharge+ de Propulsion Québec et 4500 bornes du Circuit Électrique par Hydro-Québec.