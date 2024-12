Un jeune ensoleille la vie des aînés

Il passe ses journées à amuser les plus vieux, dont la plupart ont des problèmes cognitifs ou ont perdu leur mobilité. Ils ont du fun et ça leur fait un grand bien. Emil Bergeron, un jeune de 19 ans, apporte de la joie au CHSLD Jeanne-Crevier, à Boucherville.

C’est son travail, et il l’a choisi parce que c’est aussi une vocation.

«Au départ, je n’avais aucune idée qu’un jour je travaillerais dans ce domaine. Mais lorsque j’ai vu un poste de moniteur en loisirs affiché au CHSLD Chevalier-De Lévis, à Longueuil, je me suis dit pourquoi pas. Je suis très proche de mes grands-parents. J’ai un lien très fort avec eux. »

Emil a donc fait sa première expérience dans ce domaine comme emploi d’été à cette institution. «C’est là que j’ai découvert que j’aimais ça», confie-t-il à La Relève.

Depuis septembre dernier, il occupe, en remplacement, un poste similaire au CHSLD Jeanne-Crevier.

À l’heure où on se préoccupe moins des aînés, ce jeune homme s’investit auprès d’eux.

«Souvent on dit qu’il faut aimer son travail. Moi, chaque matin que je me lève, j’ai toujours hâte d’aller travailler», remarque Emil.

Il réunit les résidents dans le grand salon du rez-de-chaussée ou du second étage ou à la salle à manger, et il organise des jeux.

La programmation est variée : des jeux intellectuels, des activités artistiques, physiques, sociales et spirituelles sont au menu.

Celle qui revient le plus souvent est le bingo, parce qu’elle est populaire auprès des résidents.

«J’organise autant des activités de groupe qu’individuelles», précise-t-il.

Il lui arrive souvent de jouer pour eux du piano.

«On a aussi un jukebox et on met de la musique de leur temps et ils adorent ça», souligne Emil.

Lorsque le journal l’a rencontré sur les lieux de son travail, les bénéficiaires n’avaient que de bons mots pour lui. Tout le monde le connaît.

«C’est un excellent musicien et la salle est toujours pleine pour l’écouter. Il organise beaucoup d’activités et c’est tant mieux car c’est le seul désennui que l’on a », témoigne un résident qui ajoute qu’Emil est «très bon puisqu’il se souvient des noms de tous».

L’heure du thé

Une nouvelle activité s’est immiscée dans la programmation : l’heure du thé.

«Ils aiment beaucoup ça. En compagnie d’un bénévole, en après-midi, on sert thé ou café aux résidents qui sont réunis autour d’une table. J’ai l’impression que ça leur rappelle une activité de leur temps, alors qu’en famille ou entre amis, ils prenaient le thé et discutaient entre eux. Je crois qu’ils se sentent plus chez eux. C’est leur coup de cœur», mentionne Emil, le «petit-fils de tous» commente la fille d’une des résidentes.

Pour les résidents qui sont moins aptes à se déplacer, Emil va à leur rencontre, dans leur chambre. «On appelle ça des visites d’amitié», dit-il.

«Je ne veux pas les oublier, surtout ceux qui ont moins de visites. On jase ensemble ou on joue sur la table magique. Ça les stimule.» Il s’agit d’un outil interactif conçu pour les personnes atteintes de troubles cognitifs ou de la maladie d’Alzheimer qui améliore l’activité physique et cognitive.

«Il y a 93 résidents au CHSLD. J’essaie de faire profiter des activités à le plus de gens possible dans une journée», précise Emil.

Entre chaque activité inscrite à la programmation, Emil s’organise et improvise pour encore divertir les aînés.

«Ça fait trois mois que je suis dans ce centre et j’ai appris à connaitre les résidents et à tisser des liens d’amitié avec eux. Ils me reconnaissent quand je marche dans les couloirs. On discute ensemble. Ils ont le vécu, les connaissances. Il m’apporte beaucoup», note Emil.

Quand on lui demande ce qui l’attire dans ce travail, Emil répond spontanément «qu’il aime ce contact humain avec cette clientèle. Souvent dans les activités individuelles, j’ai la chance de leur parler. J’ai toutes sortes de conversations et c’est souvent très intéressant. Des fois, je connais un peu de leur histoire de vie.»