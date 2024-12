Travaux sur l’A-25 reportés dans la nuit du 19 au 20 décembre

En raison des prévisions météorologiques, les fermetures sur l’autoroute 25 prévues dans la nuit du mercredi 18 décembre au jeudi 19 décembre sont reportées à la nuit du jeudi 19 décembre au vendredi 20 décembre, soit de 22 h à 5 h.



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable indique qu’il y aura fermeture complète de l’autoroute 25 en direction sud entre la sortie n° 6 – Rue Beaubien / Boul. Yves-Prévost et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute. Toutefois, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de la Rive-Sud demeurera ouvert. Les usagers pourront y accéder à partir de l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est.



Le MTQ ajoute qu’il y aura fermeture complète de l’autoroute 25 en direction nord entre la sortie n° 5 – Route 138 / Rue Sherbrooke / Boul. Y.-Prévost et l’entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de Montréal demeurera ouvert.



Du côté de l’échangeur Anjou, il y aura fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 40 en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction sud.



La fermeture complète de la bretelle d’accès de la rue Sherbrooke Est vers la rue De Boucherville en direction nord est toutefois maintenue durant la nuit du mercredi 18 décembre au jeudi 19 décembre.