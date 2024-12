Près de 18 M$ en projets en 2025 à Sainte-Julie

Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Julie a présenté son programme triennal d’immobilisations 2025-2026-2027 le 10 décembre et celui-ci fait état de projets totalisant 17 849 524$ pour l’année 2025.



La Municipalité déboursera 79,5 % de ces investissements en 2025, car les subventions et contributions de tiers absorberont 20,5 % de la facture. Afin de payer ces projets, la Ville utilisera 1 409 124$ à même son fonds de roulement et puisera 2 000 000$ dans sa réserve pour pavage, 225 000$ dans son fonds de parcs et terrains de jeux, ainsi que 130 000$ au fonds carrières et sablières. Pour la balance, soit 10 432 067$, Sainte-Julie ira en règlement d’emprunt.



Le maire, Mario Lemay, a expliqué qu’un montant de 2 580 400$ sera investi dans les parcs en 2025, c’est-à-dire pour le réaménagement du parc Arthur-Gauthier; la mise en valeur de la forêt nourricière et du parc des Étangs-Antoine-Charlebois; le reverdissement de l’ancien skatepark du parc Jules-Choquet; la reconstruction de l’arrêt-balle et ajout de filet au terrain de baseball du parc Edmour-J.-Harvey.



Environ le tiers des investissements, soit 5 642 000$, seront consacrés aux travaux de génie. À ce chapitre, il est notamment prévu l’an prochain de procéder à l’aménagement d’intersections et de traverses surélevées à l’intersection de la rue du Moulin et de l’avenue de l’Abbé-Théoret; à la réfection du réseau routier; au planage et au pavage préventif sur la rue Principale; à la réhabilitation du réseau d’égout sanitaire et à la reconstruction de bordures et d’affaissements de chaussée sur le territoire.



Plus de 41 % de cette enveloppe pour 2025 sera consacrée aux bâtiments, soit 7 408 500$. Il est prévu de réaménager et de reconstruire le chalet au parc Edmour-J.-Harvey; de procéder à l’électrification de la flotte et d’installer une nouvelle entrée électrique; d’effectuer la mise aux normes des bâtiments municipaux; de réaménager la cour des ateliers municipaux.



Finalement, 2 218 624$ iront pour les véhicules et équipements, notamment pour l’achat de véhicules spécialisés et l’ajout d’un panneau d’affichage électronique.