Plongeon: trois médailles d’or pour la Julievilloise Aurélie Sévigny

La Julievilloise Aurélie Sévigny, du Club de plongeon Agami, s’est illustrée lors de la toute première compétition provinciale de la saison de plongeon, tenue au Complexe aquatique de Brossard.



Le Club de plongeon Agami était l’hôte de ce grand rendez-vous sportif qui s’est déroulé il y a quelques jours et qui a accueilli une centaine d’athlètes provenant de douze clubs québécois.



Au terme de cette compétition, ce sont Aurélie Sévigny, du Club de plongeon Agami, et Vadym Ovchinnikov, du Club aquatique du Sud-Ouest, qui ont reçu les honneurs des meilleurs athlètes de la compétition. La Julievilloise a décroché trois médailles d’or dans les épreuves auxquelles elle a participé, soit au tremplin 1 m et 3 m, ainsi qu’à la plateforme dans la catégorie Filles A (16-17 ans). Vadym Ovchinnikov de son côté a remporté deux fois la médaille d’or au 1 m ainsi qu’au 3 m dans la catégorie Garçons B (14-15 ans).