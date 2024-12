Neuf patineurs de Boucherville en route pour les Championnats canadiens

Boucherville sera très bien représentée aux prochains Championnats canadiens de patinage artistique, avec neuf patineurs du Club local qui ont décroché leur place parmi les meilleurs au pays.

Les athlètes qui porteront les couleurs de la ville sur la scène nationale, sont dans les catégories suivantes :

Danse sénior : Jamie Fournier et Everest Zhu, ainsi que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha.

Danse junior : Laurence Brière et Julien Lévesque

Danse junior : Laurence Gignac

Couple junior : Martina Ariano Kent et Charly Laliberté

Patinage Québec accueillera l’élite du patinage artistique canadien à la Place Bell du 14 au 19 janvier 2025.

Plus de 150 athlètes et une quinzaine d’équipes de patinage synchronisé s’affronteront sur la glace dans l’espoir de décrocher les prestigieux titres de champions canadiens et de se qualifier aux différents championnats de l’ISU, dont les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2025, qui se dérouleront du 25 au 30 mars prochain à Boston.

Le Québec sera représenté par une délégation de 54 athlètes et cinq équipes de patinage synchronisé.