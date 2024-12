Une athlète de Boucherville remporte un financement de recherche de talents olympiques

Une gymnaste et joueuse de hockey de Boucherville a obtenu un financement et un accès accéléré aux Jeux olympiques dans un nouveau sport, le ski acrobatique, après avoir impressionné les dépisteurs lors de la finale nationale du Camp des recrues RBC.

Laurie Gagnon, 22 ans, était l’une des plus de 2 500 athlètes âgés de 14 à 25 ans à participer cette année au camp des recrues RBC, une course annuelle de recherche de talents à travers le pays en partenariat avec le Comité olympique canadien et les instituts canadiens régionaux du sport.

Seulement 100 athlètes ont été invités à la finale, qui s’est tenue à Halifax le 2 novembre, et seuls 30 des finalistes ont été sélectionnés pour un financement.

Laurie Gagnon poursuivra désormais le ski acrobatique.

«Laurie a un énorme potentiel et démontre de très fortes capacités pour notre sport, tant physiquement que mentalement», a déclaré dans un communiqué de presse, l’entraîneur de Freestyle Canada, Geneviève Tougas.

«Elle vient de commencer à temps plein avec nous sur le trampoline. Elle a passé 15 jours sur la rampe d’eau et une partie des tests du camp des recrues et a très bien réussi, nous sommes donc très excités de travailler avec elle», a-t-elle commenté.

Le Camp des recrues RBC voit des athlètes d’un large éventail de sports effectuer des tests de vitesse, de force, de puissance et d’endurance devant des dépisteurs de talents olympiques de treize sports olympiques différents pour trouver le sport pour lequel ils sont le plus aptes.

Les mesures anthropomorphiques d’un athlète (taille, envergure, etc.), les tests spécifiques au sport (effectués après l’étape de qualification) et les antécédents sportifs de compétition jouent également un rôle dans la sélection du financement.

«Le Camp des recrues RBC a été formidable en me guidant vers un nouveau cheminement de carrière et en m’initiant à un sport que j’adore », a déclaré Laurie.

«Certains athlètes qui participent au camp des recrues RBC cherchent à redynamiser ou à stimuler un rêve olympique dans un sport auquel ils participent déjà», a pour sa part déclaré Evan MacInnis, directeur technique du camp des recrues RBC.

«D’autres participent dans l’espoir d’être découverts et orientés vers un sport olympique auquel ils n’ont peut-être jamais pensé. Mais ils comptent tous sur l’athlétisme brut pour impressionner nos partenaires sportifs et rivaliser pour obtenir des financements», conclut-