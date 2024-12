Pas de fermeture de la clinique médicale à Varennes

L’annonce de la fermeture le 9 décembre de la Clinique médicale René-Gaultier, sur le chemin du Petit-Bois à Varennes, a plongé ses quelque 9 000 patients dans l’incertitude, mais après plusieurs semaines d’inquiétudes, ils ont appris que les médecins et professionnels poursuivront leurs activités dans les locaux actuels sous une nouvelle appellation, soit la Clinique la Relève.



La clinique abrite dans ses locaux le Groupe de médecine familiale (GMF) du Petit-Bois, qui regroupe les 10 médecins spécialistes en médecine familiale et cinq autres professionnels de la santé qui travaillent à la clinique de Varennes. Durant les semaines précédentes, le GMF du Petit-Bois avait fait part à sa clientèle de sa volonté de continuer à les soutenir et à prodiguer des soins de santé, malgré la fermeture de la clinique.



Précisons qu’il arrive régulièrement que le GMF soit le propriétaire et occupant de la clinique où ses membres dispensent des soins, mais ce n’était pas le cas à Varennes. Le journal La Relève a tenté à plusieurs reprises de joindre le propriétaire de la clinique afin d’en savoir plus sur les raisons qui ont motivé cette annonce de fermeture, mais il nous a fait savoir qu’il ne souhaitait pas faire de commentaires à ce sujet.



La Dre Stéphanie Gervais, responsable du GMF du Petit-Bois, nous a confirmé par voie de courriel qu’elle est dorénavant la seule propriétaire de la nouvelle Clinique la Relève. Elle a pu convenir d’une entente de location avec le propriétaire des locaux et, depuis le 10 décembre, le GMF continue donc de travailler au 201, chemin du Petit-Bois, local 201. Sur le site Internet du GMF du Petit-Bois, il est précisé : «D’autres détails suivront sous peu. Merci de votre support et votre compréhension durant cette période de transition.».



Quelques jours après cette nouvelle, la Ville de Varennes, par la voix du conseil municipal, a fait une publication sur sa page Facebook afin de saluer cette «excellente nouvelle pour les Varennois». «Nous souhaitons remercier chaleureusement la ministre Suzanne Roy et députée de Verchères à l’Assemblée nationale, le CISSS de la Montérégie-Est et tous les acteurs impliqués pour leur collaboration et leur dévouement à préserver l’accès aux soins de santé pour les 9 000 patients concernés. Notre communauté est forte et résiliente!»



Les commentaires des citoyens ont été nombreux pour saluer la nouvelle, mais il y en quelques-uns qui, du même souffle, auraient souhaité qu’il y ait plus de médecins disponibles, d’autant plus qu’il est indiqué sur leur site que la Dre Sylvie Cadet a pris sa retraite le 6 décembre, et que la Dre Elisabeth Châtelain quittera l’équipe du GMF du Petit-Bois au 1er mars 2025 en raison d’un changement de pratique. Leurs dossiers médicaux seront conservés au sein de l’équipe médicale du GMF du Petit-Bois.