Parc Michel-Chartrand : un total de 105 cerfs abattus

La Ville de Longueuil a complété la deuxième phase de son opération de contrôle des cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand, visant à rétablir l’équilibre écologique. Entre le 10 et le 11 décembre, 41 cerfs ont été abattus, portant à 105 le total des animaux éliminés, conformément au permis délivré par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Lors d’une conférence de presse jeudi matin au parc Michel-Chartrand, la mairesse Catherine Fournier a souligné l’importance de cette démarche pour préserver ce parc-nature, gravement touché par la surpopulation de cervidés et la destruction causée par l’agrile du frêne, ayant entraîné la perte de 15 000 arbres ces dernières années.

Selon les écrits scientifiques, la capacité de support du parc correspond à 5 cerfs par km2.

Fin d’une saga

Pour l’administration Fournier, cette dernière opération marque la fin de la saga des cerfs au parc Michel-Chartrand. On se rappellera que des recours judiciaires ont été intentés ces dernières années pour bloquer l’abattage des cerfs, sans succès. Des citoyens fortement opposés à ce projet se présentent régulièrement aux séances du conseil afin de faire valoir leur position.

Les résultats de l’opération incluent un don de venaison à Moisson Rive-Sud, distribué aux personnes dans le besoin (12 850 portions de viande), ainsi que la revalorisation des peaux et des bois par des communautés autochtones pour des créations artisanales.

«Grâce au succès de ces opérations, nous pouvons maintenant nous concentrer sur le reboisement et assurer un avenir écologique pour ce joyau naturel», a déclaré la mairesse Fournier.

Reboisement

Pour restaurer la biodiversité, Longueuil plantera dès 2024 plus de 600 arbres et 10 000 végétaux, avec un objectif global de 100 000 nouvelles plantations. Ce plan s’articule autour de la régénération des forêts affectées par le broutement excessif, la compensation des pertes liées à l’agrile du frêne et la lutte contre les espèces végétales envahissantes.

Dans le cadre de son partenariat avec le projet PARCS en Santé, Longueuil participera à des études scientifiques pour suivre les déplacements des cerfs et élaborer des solutions durables à l’échelle régionale. Ces recherches, qui se poursuivront jusqu’en 2025, guideront les futures décisions pour protéger les écosystèmes urbains.

