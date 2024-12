Hausse moyenne du compte de taxes de 2,98 % à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a présenté le 10 décembre dernier son budget pour l’année 2025 et ce dernier indique que le propriétaire d’une maison unifamiliale moyenne doit s’attendre à une hausse de son compte de taxe de 2,98 %, c’est-à-dire 91,61$ de plus qu’en 2024.



Dans sa présentation, le maire Mario Lemay a mentionné que le nouveau rôle d’évaluation indique que la valeur moyenne d’une maison unifamiliale a fait un bond de 47,5 %, passant 391 040$ en 2024 à 576 670$ en 2025. Toutefois, les taux de taxation ont été abaissés afin de contrebalancer cette hausse importante.



Le conseil municipal a également dû composer avec une majoration significative des contributions demandées par les différentes régies et organismes, celles-ci passant 17 209 624$ à 18 309 596$ en 2025, soit une augmentation globale de 6,39 % due notamment à un bond de 7,28 % du côté de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent et de 9,19 % pour la Communauté métropolitaine de Montréal.



Le maire a précisé qu’il fallait aussi tenir compte dans le budget des coûts pour l’implantation du service de premiers répondants au Service de sécurité incendie et de la garde 24/7. Il a ajouté que le développement immobilier est au ralenti sur le territoire et que seulement 26 % des revenus fonciers de la Ville proviennent des commerces et industries, car les parcs industriels sont moins importants que dans les villes avoisinantes.



On remarque également que 10,6 % des dépenses vont au service de la dette, mais que le pourcentage d’endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée est de 0,87% en 2023, soit plus bas que celui des villes comparables alors que la moyenne des villes comparables est de 1,42 %.