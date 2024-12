De nombreux projets d’envergure à venir en 2025 à Varennes

Ce ne sont pas les projets qui vont manquer à Varennes en 2025, car la Ville prévoit débuter les travaux de la nouvelle caserne de pompiers, ajouter plusieurs infrastructures de sports et loisirs à l’intention de ses citoyens et améliorer la résilience de la municipalité aux changements climatiques.



Les travaux de la nouvelle caserne de pompiers devraient débuter l’an prochain. Il est à noter qu’un emprunt de 11 M$ avait été autorisé à cette fin par le conseil en juin 2022. Ce projet a toutefois été retardé parce que la Ville a eu des démêlés judiciaires avec les professionnels dans le dossier. Des changements avaient été demandés, entraînant ainsi des surcoûts, et le tout s’est retrouvé devant les tribunaux. Les deux parties se sont entendues hors cour, mais ces procédures ont retardé le dossier de près de huit mois en 2024.



Au niveau des loisirs, un boulodôme sera aménagé au parc du Pré-Vert, près du Polydôme, dès l’an prochain. Un montant de 900 000$ a été autorisé cet automne par le conseil à cette fin. De plus, six terrains de pickleball seront installés au parc du Carrousel afin de répondre à l’engouement des citoyens pour ce sport, alors qu’une plage urbaine devrait être construite au cœur du parc de la Commune en 2025.

Le conseil a également donné son aval pour la construction d’un quatrième réservoir de rétention sanitaire qui servira à absorber le trop-plein de précipitations. Construit au coût de 2 840 000$, celui-ci sera installé dans un secteur qui n’est pas fréquenté du parc de la Commune, soit entre l’entrée principale et les maisons qui bordent le parc.



Finalement, la Ville ira de l’avant en 2025 avec la construction de 34 nouveaux logements sociaux à Varennes, tout près de l’actuelle Maison des ainés. Il est à noter que sept de ces logements feront l’objet d’une entente avec un organisme communautaire local afin d’assurer à ces résidents un soutien encore mieux encadré et adapté.



Le maire, Martin Damphousse, a rappelé que la vitalité du développement économique se poursuit à Varennes et l’apport des secteurs commerciaux et industriels permet d’alléger le fardeau fiscal des citoyens, car 64 % des revenus de taxation proviennent de sources non résidentielles.