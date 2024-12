Réservoir De Montbrun : la mise à niveau se poursuit

Le conseil municipal de Longueuil a approuvé une dépense de 491 000$ pour financer des services professionnels en ingénierie et en architecture dans le cadre de la réfection du réservoir d’eau potable De Montbrun, situé au 675, rue de Montbrun à Boucherville. Ce projet, qui inclut des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, a été confié au consortium formé de Stantec Experts-Conseils et Les architectes FABG.

Le fleuve Saint-Laurent est la source d’eau potable de l’agglomération de Longueuil. L’eau est traitée dans l’une des trois usines du territoire et emmagasinée dans six grands réservoirs, dont le réservoir De Montbrun.

Construit en 1967, le réservoir nécessite une mise à niveau pour répondre aux normes actuelles. Les travaux prévus incluent la réalisation d’études préliminaires et complémentaires, ainsi que l’élaboration de plans et devis. Ces démarches visent à assurer la conformité des installations en matière de structure, d’architecture, d’infrastructures souterraines, de mécanique du bâtiment et de procédé, d’électricité, et d’instrumentation de contrôle.

En juin 2023, Longueuil avait déjà octroyé un contrat-cadre de 5,6 millions de dollars à ce même consortium pour une période de quatre ans, couvrant divers projets d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées. Le mandat actuel s’inscrit dans ce cadre et concerne un projet dont la valeur globale est estimée à 11,5 millions de dollars. La Ville ajustera ces prévisions au fil des travaux.

Selon la Ville, ce projet marque une étape importante dans l’entretien et la modernisation des infrastructures essentielles au service des citoyens.

