Près de 15 000 personnes au Défilé de Noël à Sainte-Julie

Selon les organisateurs du Défilé de Noël de Sainte-Julie près de 15 000 participants ont pris part à la 26e édition de cette tradition qui attire les gens d’un peu partout dans la région.



La neige s’était invitée pour l’occasion, tout comme le froid, mais il y avait beaucoup de chaleur humaine pour compenser cette froidure qui s’endurait bien en bonne compagnie. Ceux qui avaient encore les pieds froids après le passage des 15 chars allégoriques ont pu danser en face de l’église alors qu’un bar festif et une soirée dansante étaient au programme.



Les responsables ont estimé que des milliers de personnes ont visité le village de Noël avant et après le défilé. Au lendemain de l’événement familial, toute l’équipe du Défilé de Noël a tenu à remercier les commanditaires, commerçants et bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin à la 6e édition du Village de Noël ainsi qu’à la 26e édition du défilé.



«Un organisme comme le nôtre ne pourrait exister sans la participation annuelle de centaines de bénévoles et d’entreprises d’ici, chapeauté par un comité d’administration exceptionnel de sept bénévoles dévoués : Véronique, Dominic, Yoann, Mathieu, Marie-Ève, Lyna et Frédérick! Merci!», ont-ils écrit sur leur page Facebook.



«Toute l’équipe du Défilé de Noël de Sainte-Julie vous souhaite un joyeux temps des Fêtes et une merveilleuse nouvelle année! À l’année prochaine pour une 27e édition sous la neige!»