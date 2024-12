Ouverture officielle du nouveau Maxi: un investissement de 2,1 M$ à Sainte-Julie

Les dignitaires ont procédé à l’ouverture officielle du nouveau Maxi à Sainte-Julie, dans le secteur du Domaine des Hauts-Bois, au terme des rénovations visant à revamper complètement l’ancien Provigo, ce qui a représenté un investissement de plus de deux millions de dollars.



Avec ce nouveau magasin qui affiche le plus récent concept de la bannière, Maxi compte maintenant plus de 185 magasins à travers le Québec. « On s’engage aussi à jouer un rôle actif au sein de la communauté, à soutenir des organismes d’ici et à avoir un impact positif dans la vie de nos clients », a affirmé à cette occasion le directeur du magasin Maxi, Mario Poirier.



De façon à témoigner de cette volonté de soutenir activement la communauté, il a choisi remettre un don de 2 500$ à la Maison de l’Entraide, un organisme qui soutient les familles éprouvant des difficultés économiques de Sainte-Julie.