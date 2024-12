Collecte de matières recyclables : plus de matières acceptées

Dès le 1er janvier 2025, les citoyens pourront déposer davantage de matières dans leur bac de récupération. Tous les contenants, emballages et imprimés seront acceptés, qu’ils soient en papier, carton, métal, verre ou plastique, et ce, sans égard au numéro inscrit sur les différents types de plastique.

Cette simplification du tri découle d’un changement de responsabilité au niveau du système de collecte de matières recyclables. À partir de janvier, cette responsabilité ne relèvera plus des municipalités, mais d’Éco Entreprise Québec (ÉEQ), un organisme désigné par le gouvernement du Québec, qui accompagne les entreprises québécoises dans le respect de leurs obligations environnementales. L’équipement de collecte, soit le bac bleu, demeurera le même et les collectes par secteur ne changeront pas de journée.

Responsabilité d’ÉEQ

Un nouveau règlement provincial encadre la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour la collecte sélective (matières recyclables) au Québec et exige que les entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés soient pleinement responsables de leur collecte, de leur tri et de leur recyclage. Les producteurs voient ainsi leurs responsabilités augmentées et sont poussés à adopter des pratiques plus durables et efficaces pour réduire leur impact environnemental et améliorer le système de recyclage au Québec.

Responsabilité de la Ville

La Ville demeure responsable du volet opérationnel de la collecte et du transport, de même que du service aux citoyens. Pour tout problème relié au bac ou à une collecte non effectuée, les citoyens peuvent remplir le formulaire en ligne à cet effet au boucherville.ca/signaler-probleme. Pour des questions sur les matières acceptées, Bac Impact devient la référence en matière de bons gestes de tri.

Qu’est-ce que Bac Impact ?

ÉEQ a lancé l’initiative Bac Impact qui vise à sensibiliser et éduquer la population sur l’importance d’un bon geste de tri à la source, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

.



Rôle d’Éco Entreprise Québec

Éco Entreprises Québec permet aux entreprises et organisations assujetties à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) de remplir leurs obligations légales concernant le recyclage de leurs contenants, emballages et imprimés.

RECYC-QUÉBEC l’a désigné comme organisme de gestion pour la collecte sélective des matières recyclables au Québec, dans le cadre de la réforme du système de gestion des matières résiduelles.