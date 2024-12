25 000$ pour les organismes responsables des guignolées

Les organismes qui orchestrent les différentes guignolées dans la circonscription de Verchères reçoivent beaucoup de dons par les temps qui courent, mais cette fois, ce sont eux qui ont reçu une aide financière qui les épaulera dans leur mission.



La députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy a de nouveau accordé son soutien aux initiatives communautaires locales en annonçant une contribution de 25 000$ destinée aux cinq organismes responsables des guignolées dans le comté, soit l’Action bénévole de Varennes, la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie, le Centre d’action bénévole de Contrecœur, le Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable et le Comité d’entraide de Verchères.



Cette aide financière leur permettra de venir en aide plus efficacement auprès des familles vulnérables de la région en assurant la distribution de denrées alimentaires et de produits essentiels à ceux qui en ont le plus besoin.



« La période des Fêtes est le moment idéal pour démontrer notre solidarité envers ceux qui traversent des difficultés, a rappelé la députée. Les petits gestes de chacun peuvent avoir un impact significatif sur la vie de nos concitoyens. La guignolée est une occasion privilégiée de montrer l’esprit communautaire qui nous anime. En faisant preuve de générosité, nous contribuons tous à rendre cette période plus chaleureuse et inclusive pour tous. » Elle invite du même souffle tous les citoyens à participer activement à la guignolée en faisant preuve de générosité, « que ce soit par des dons monétaires, des denrées alimentaires ou du bénévolat ».