Un refuge faunique pour protéger la biodiversité du boisé Du Tremblay

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a reçu l’approbation pour créer un refuge faunique dans le boisé Du Tremblay, à Longueuil. Ce projet, conforme au Schéma d’aménagement de l’agglomération de Longueuil, vise à préserver 170 hectares d’un territoire riche en biodiversité.

La création de ce refuge, qui fait suite à une démarche amorcée par la Ville en 2011, permettra de limiter les activités humaines aux seules pratiques compatibles avec la conservation des habitats. Ce projet répond également aux objectifs locaux de protection des milieux naturels et des espèces vulnérables, tout en contribuant à la valorisation des écosystèmes essentiels de la région.

Le territoire visé touche uniquement la portion du boisé se situant à Longueuil.

La création d’un refuge faunique encadre la préservation du milieu en fixant des conditions d’utilisations des ressources et en autorisant uniquement les activités qui sont compatibles avec ses objectifs de conservation de la faune et de son habitat.

Biodiversité

Le boisé Du Tremblay est un habitat riche d’une grande biodiversité qui abrite une concentration importante de milieux humides. La création d’un refuge faunique permettrait la conservation de plus de 200 espèces fauniques, dont sept à situation précaire comme la rainette faux-grillon de l’Ouest, en plus de 288 espèces floristiques.

Le territoire visé par l’intervention ministérielle fait partie des aires d’affectation Protection et mise en valeur ainsi que Forêt périurbaine.

Le Plan régional des milieux humides et hydriques ainsi que le Plan de protection et de conservation des milieux naturels de Longueuil ont tous deux comme objectif la protection des espèces à statut précaire et leur habitat.

Sur le même sujet :