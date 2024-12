Longueuil dépose une demande d’aide pour une nouvelle entente culturelle tripartite

La Ville de Longueuil a soumis une demande d’aide financière au Programme d’aide aux initiatives de partenariat du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la période 2025-2027. Cette subvention couvrirait 50% des dépenses admissibles dans le cadre de la prochaine entente de développement culturel, dont le budget total pourrait atteindre 1,7 million de dollars.

Pour la première fois, deux partenaires externes, le Théâtre de la Ville et le Conseil des arts de Longueuil, seront intégrés à l’entente en tant que signataires et contribueront au financement. La participation financière de Longueuil s’élèverait à 450 000$ sur trois ans, soit 150 000$ par an. De leur côté, le Théâtre de la Ville investirait jusqu’à 345 000$ (115 000$ par an) et le Conseil des arts, 52 500$ (17 500$ par an). Le ministère de la Culture et des Communications couvrirait jusqu’à 847 500$, soit la moitié du coût total de l’entente.

Cette collaboration vise à consolider et à poursuivre le développement culturel de Longueuil tout en permettant la réalisation de projets variés en patrimoine, médiation culturelle, participation citoyenne et littératie. Selon la Ville, l’intégration de ces partenaires permettra un accès élargi aux fonds publics et renforcera les initiatives conjointes.

Un plan d’action est en cours d’élaboration. La contribution financière de la Ville pour les années 2025, 2026 et 2027 respectera sa capacité budgétaire, sous réserve de l’approbation des budgets annuels. Le Théâtre de la Ville et le Conseil des arts ajusteront également leurs participations selon leurs ressources disponibles.

Sans ce soutien financier, plusieurs projets culturels risqueraient de ne pas voir le jour, souligne la Ville, qui souhaite maintenir et enrichir son offre culturelle grâce à cette entente renouvelée.