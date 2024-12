Une vingtaine d’athlètes honorés à Sainte-Julie

Une vingtaine de jeunes sportifs ont fait rayonner Sainte-Julie à travers le Québec ainsi que le Canada et, le 3 décembre, c’était au tour de la Ville de les faire rayonner!



Ces athlètes ont fait leur marque en baseball, patinage, breaking, ringuette, volleyball de plage, softball et en soccer. Le conseil municipal les a honorés lors d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille. Les invités ont ensuite pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.



« Au nom du conseil municipal, je désire saluer l’énergie, la détermination et l’implication passionnée des jeunes Julievillois dans le sport. Leur enthousiasme est une inspiration pour notre communauté », a mentionné par voie de communiqué le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Les athlètes honorés :



Marilie Lauzon, Championnats de patinage STAR / Michel-Proulx 2023

Philippe-Antoine Boily, Championnat national de breaking 2024

Olivier Parent, Championnat canadien de baseball 13U

Flavie Maranda, Championnat canadien de l’ouest de volleyball de plage

Alexie Mathieu, Séries mondiales de softball des Petites Ligues

Christophe McKenna, Coupe du Québec de soccer 2024

Nicolas Marchessault, Coupe du Québec de soccer 2024

Maxime Décarie, Coupe Baseball Canada

Kamilia Beaulieu, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Sarah Benoît, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Léa Brunelle, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Alexia Chapados, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Siena Lamoureux, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Noémie Marcil, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Émilie Proulx, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Mika Reid, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Mia Simard, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Léa-Rose St-Onge, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A

Isabelle Thomassin, Championnat canadien de ringuette de l’est – Junior A