Une étude sur la vitesse des camions sur le chemin de la Butte-aux-Renards à Varennes

Un porte-parole des citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards, qui sont fortement incommodés par la vitesse et le bruit des camions qui vont et viennent de la carrière à Varennes, s’est réjoui que leur plus récente intervention à l’assemblée publique du 4 novembre semble avoir porté ses fruits.



«Le mois passé on est sorti de la salle ici, puis vous avez dit que vous avez eu des discussions avec CRH [NDLR : un des opérateurs de la carrière], que vous travailliez sur des mesures pour aider la situation sur notre rue et, le lendemain, des afficheurs de vitesse sont apparus, a déclaré Steve Riis-Christensen. Je dois dire qu’après deux semaines, ça fonctionne les afficheurs temporaires que vous avez mis», a-t-il ajouté.



Toutefois, il a su que ces mesures étaient aux fins d’une étude et il a exprimé des réserves quant à sa nécessité puisque des études ont déjà été entreprises sur la question. «Avec toutes les données que vous avez déjà, avec tous les mois, lundi après lundi, qu’on vient ici à vous expliquer comment c’est grave, est-ce que vous croyez sincèrement qu’une autre étude est nécessaire quand on vous dit exactement ce qu’il nous faut?», a-t-il rétorqué en disant que le fait de connaître seulement la vitesse moyenne des camions ne brosse pas un tableau complet de la situation. «Quand est-ce qu’on va savoir ce qui se passe? Est-ce qu’on va avoir une voix là-dedans?»



La conseillère et présidente du Comité de sécurité publique, Brigitte Collin, a apporté une précision à ce sujet. «Ce n’est pas une moyenne qu’on a, c’est ce qu’on appelle un V85», a-t-elle déclaré en expliquant qu’il s’agit d’une formule de calcul qui définit la vitesse en dessous de laquelle circulent 85% des véhicules libres, c’est-à-dire non contraints par la circulation des autres. «C’est beaucoup plus précis ce qu’on va avoir et c’est ce que je souhaitais», a conclu Mme Collin qui attend ces nouvelles données sous peu.