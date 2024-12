Création d’un refuge pour la rainette faux-grillon de l’Ouest à Boucherville

Il y a trois ans, la Ville de Boucherville s’est portée acquéreur de deux terrains d’une superficie de 1 870 000 de pieds carrés pour en faire une réserve naturelle protégée à perpétuité. Aujourd’hui, on veut aussi en faire un refuge pour la rainette faux-grillon de l’Ouest.

Nature Action Québec (NAQ) réalisera cet hiver, de janvier à la fin de février, des travaux de restauration de l’habitat de reproduction de la rainette sur ce terrain situé dans le secteur du Parchemin.

L’objectif est de protéger cette minuscule grenouille menacée et de renforcer la résilience de son habitat face aux changements climatiques.

Le projet sera réalisé en protégeant l’existant et en restaurant l’habitat dégradé de la rainette par l’intermédiaire de trois principales actions.

D’abord par l’aménagement de 12 étangs, qui s’additionneront aux étangs naturels et qui constituent des habitats préférentiels pour la reproduction de la rainette.

La seconde intervention consiste au colmatage de 23 fossés de drainage mitoyens afin de recréer des conditions humides et favoriser une présence suffisante d’eau dans ce milieu.

Enfin, par l’installation de deux dispositifs de contrôle du niveau d’eau dans le réseau d’étangs, afin d’en assurer une quantité appropriée pour le cycle de reproduction de la rainette sans causer une situation d’ennoiement défavorable.

Ces interventions favoriseront la reproduction de la rainette et permettront aussi d’améliorer la connectivité entre les étangs pour rendre le site plus propice aux déplacements de l’espèce.

La réalisation du projet permettra un gain en milieux humides de 1 816 m², évalue NAQ. «Il favorisera ainsi la biodiversité et la résilience des écosystèmes locaux, qui vont de pair avec la qualité de l’environnement», précise l’organisme.

Ce projet est financé principalement par Environnement Nature Canada et le gouvernement du Québec, pour un montant de 140 000$. Il reçoit aussi une contribution en biens et services de la Ville de Boucherville.

Une vitrine

Les spécialistes de la rainette faux-grillon de Nature-Action Québec bénéficient de l’expertise de Canards Illimités Canada en création de milieux humides. Ils sont également soutenus par des experts du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de l’organisme longueuillois Ciel et Terre.

«La rainette est une espèce dite parapluie. En la protégeant et en créant un habitat préférentiel, on contribue également à la préservation de nombreuses autres espèces fauniques et floristiques», explique Lauralie Beaulieu, chargée de projet adjointe chez NAQ.

Le projet s’inscrit comme une vitrine pour la restauration des milieux naturels et humides en milieu périurbain bénéfice d’espèces menacées

«Nous souhaitons qu’il soit une source d’inspiration pour pousser d’autres organisations à agir pour contribuer au rétablissement de l’espèce et afin d’accélérer la restauration des milieux naturels dans le sud du Québec.»