La Ville honore trois Grands Julievillois

Le 28 novembre, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a souligné l’apport remarquable de trois « citoyens d’exception » dans le cadre des Prix des Grand Julievillois, soit Lise Rainville, Ginette Tremblay et l’humoriste bien connu, Mario Jean, « qui font une réelle différence dans la vie des citoyens ».



L’humoriste et comédien Mario Jean est un visage connu à travers le Québec mais son rôle de bénévole au sein de la communauté est plus discret, quoi que très concret. Ainsi, depuis 2019, il est vice-président bénévole de la Maison de l’Entraide, où il s’implique dans les différentes activités de l’organisme, notamment en animant l’encan à la criée annuel qui permet d’amasser des milliers de dollars pour l’organisme.



Mario Jean est aussi depuis des années porte-parole pour la Nuit des sans-abris de Marguerite-D’Youville afin de sensibiliser la population à cette problématique et entraîneur pour l’Association de baseball mineur de Sainte-Julie. Soulignons également qu’en 2011, il a grimpé le mont Kilimandjaro au profit de la Fondation Mira.



Pour sa part, Lise Rainville est une pionnière de l’entraide féminine et de l’engagement communautaire, car dès l’âge de 14 ans elle s’est dévouée dans la communauté. En 1992, elle a laissé sa marque en cofondant le Centre de femmes Entre Ailes à Sainte-Julie, qu’elle a dirigé en 1998. Lise Rainville a également créé des projets novateurs, dont Les rencontres de Lise, où elle a pu faire bénéficier aux femmes sa formation en interventions psychosociales. En 2011, elle a reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur en 2011 pour souligner son implication.



Ginette Tremblay a longtemps œuvré comme travailleuse de milieu et a été directrice de la Maison des jeunes de Sainte-Julie pendant 20 ans. Elle continue de s’impliquer aujourd’hui auprès des jeunes puisqu’elle accompagne les élèves en tant que technicienne en éducation spécialisée et intervenante en toxicomanie à l’école secondaire du Grand Coteau. De plus, elle mobilise les jeunes grâce à un comité de bénévoles actif dans des initiatives locales, comme la Nuit des sans-abris de Marguerite-D’Youville.