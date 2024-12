Fermeture complète de l’autoroute 25 et du tunnel dans la nuit du 7 au 8 décembre

Une fermeture complète des deux directions de l’autoroute 25, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre, de 23 h à 9 h.



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a indiqué que cette entrave permettra d’effectuer des travaux liés aux systèmes électriques et de communication du tunnel. Des travaux d’entretien sont également prévus sur l’autoroute 25.



Dans la nuit du samedi au dimanche, le MTMD a précisé qu’il y aura fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, entre la sortie n° 5 – R-138 / Rue Hochelaga / Rue Sherbrooke et l’entrée en provenance de l’île Charron. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute. L’avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.



Il y aura également fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de Montréal, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, entre la sortie n° 90 – Autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P. E. Trudeau et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.