Venez danser avec le père Noël le 7 décembre à Sainte-Julie

Les lutins sont fébriles afin de préparer la venue du père Noël dans les rues de Sainte-Julie, le samedi 7 décembre. Parmi les nouveautés de cette 26e édition, il y aura un bar festif et une soirée dansante à la Place publique, près de l’église.



L’événement familial est fort attendu et il attire jusqu’à 16 000 participants d’un peu partout sur la Rive-Sud, et même d’ailleurs. Le Village de Noël sera lui aussi de retour dans le stationnement de l’église et plus de 20 commerçants et camions de restauration seront de la partie, offrant des produits variés. Le site sera encore une fois muni d’un grand chapiteau permettant d’y manger au chaud.



Le défilé de nuit d’un kilomètre de longueur empruntera le traditionnel parcours de quatre kilomètres. Le départ s’effectuera dès 18h au Maxi du Domaine des Hauts-Bois et l’arrivée au IGA, en passant par la place publique.



Dès 16h, un bar éphémère au Village de Noël offrira une sélection de boissons locales et, une fois le défilé rendu à la Place publique, les spectateurs pourront participer à une soirée dansante directement sur le site.



«Année après année, nous sommes fiers de constater l’ampleur du défilé de Noël et de voir les gens l’attendre autant impatiemment. C’est le rendez-vous annuel qui, même après 25 ans, continue d’émerveiller le cœur des spectateurs, qu’ils soient petits ou grands. Cette année, on s’est donné le défi de continuer à les surprendre grâce à des nouveaux ajouts», a déclaré la présidente du Défilé de Noël de Sainte-Julie, Véronique McInnis, qui invite la population à la fête.