Boucherville : hausse moyenne de 1 % des taxes en 2025

Le compte de taxes des Bouchervillois augmentera en moyenne de 1% en 2025. Pour une résidence unifamiliale moyenne de 721 300 $ (526 400 $ en 2024), le compte de taxes s’élèvera à 2 819 $. Cela représente une augmentation de 28$ par rapport à l’année dernière.

Selon les nouveaux rôles triennaux d’évaluation foncière des villes de l’agglomération de Longueuil pour les années 2025, 2026 et 2027, la hausse moyenne d’une propriété unifamiliale à Boucherville est de 37 %.

Le taux de taxation foncière a été revu à la baisse pour contrebalancer l’augmentation des valeurs foncières du nouveau rôle d’évaluation, a expliqué le maire Jean Martel alors qu’il présentait le budget, lundi.

Par exemple, pour les bâtiments d’un à six logements, le taux passe de 0,5302$ à 0,3908$ du 100$ d’évaluation.

La taxation pour le secteur industriel est haussée de 5,9%.

La taxation foncière commerciale est majorée de 7,5%. «Les gens pourraient penser que c’est élevé, mais il faut comprendre qu’en raison de la Loi sur la fiscalité municipale, on a été forcé durant quatre ans de geler la taxe commerciale. Cette année, on a pu la dégeler, ce qui fait en sorte que cette hausse équivaut à une hausse moyenne annuelle de 1,4% depuis 2021», a signalé le maire Jean Martel.

Le budget 2025 est de l’ordre de 147,1 M$. Il est en hausse de 5,6 % par rapport à 2024.

L’agglo, la mauvaise nouvelle

Cette année, la quote-part de l’agglomération est en hausse de 9,1%, c’est la plus forte augmentation de la quote-part de Boucherville à l’agglomération depuis 2010, et selon les dires du maire Martel, «c’est la mauvaise nouvelle du budget».

La quote-part, mentionne-t-il, est établie en fonction de la valeur foncière de chacune des villes. Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville ont vu leur valeur foncière, avec le nouveau rôle d’évaluation, augmenter rapidement, comparativement, par exemple, à Brossard et à Longueuil.

La quote-part de l’agglo passe de 57 469 397$ à 62 690 864$. Elle représente 43 % du budget de la Ville. Sur 1$, 0,43$ va à l’agglo.

Sans surprise, ce sont les services de police et d’incendie qui occupent une bonne part du budget de l’agglo de Boucherville avec des dépenses de 24 348 507$. Le transport en commun (RTL) est aussi un poste budgétaire d’importance avec des dépenses de 15 677 570$. Un total de 22 664 787$ est par ailleurs consacré aux autres dépenses.

La quote-part de la Communauté métropolitaine de Montréal passe de 1 474 122$ à 1 500 696 $, ce qui représente 1% du budget.

Les dépenses locales

Les dépenses locales s’élèvent à 82 875 380$. Les principales vont aux Travaux publics (26 727 099$), au service des loisirs (17 888 682$), et au service de la dette net d’affectation (14 593 328$).

Droits de mutation

Les prévisions de revenus provenant des droits de mutation sont en croissance en 2025. La Ville prévoit mettre dans ses coffres environ 9,5 M$ comparativement à 8,7 M$ en 2024. La vente des Promenades Montarville, juste à elle, a permis à la Ville d’empocher plus d’un million de dollars, a souligné M. Martel.

Les grands projets

En ce qui a trait au programme triennal des immobilisations (PTI), des projets totalisant 30,3 M$ sont prévus pour 2025.

Parmi les principaux, notons entre autres la réfection des infrastructures de rues complètes incluant l’égout, l’aqueduc, les trottoirs, l’éclairage et le pavage (12 M$ en 2025), soit les rues Le Normand; Le Laboureur (entre Pierre-De Caumont et De Tilly); des Abbés-Primeau; De Rouville; Hugues-Pommier (entre Tailhandier et Claude-Dauzat); Claude-Dauzat (entre Tailhandier et De Rouville); et des Vétérans.

Une somme de 2 M$ est aussi prévue pour des projets de résilience climatique afin de protéger la collectivité et les infrastructures de la ville contre les événements météorologiques extrêmes, notamment pour les secteurs gravement affectés par les pluies du 9 août.

D’autres sommes à cet effet sont également prévues au budget 2025, dont entre autres, une somme de 800 000 $ pour le reprofilage de fossés.