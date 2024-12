Une expérience renouvelée pour le Sentier du père Noël à Varennes

Le Sentier du père Noël proposera aux petits et grands une nouvelle expérience puisqu’il sera situé au parc du Pré-Vert, tout près du Polydôme, les 6 et 7 décembre de 18h à 21h. Ce qui ne changera pas toutefois, c’est le plaisir qui sera au rendez-vous, ont confirmé les organisateurs.



Le pôle Nord s’installera à Varennes pour une fin de semaine alors que les gens pourront prendre part à de nombreuses activités et assister à des animations avec des personnages hauts en couleur. Bien sûr, le père Noël sera présent pour l’occasion et il sera possible de prendre une photo souvenir avec lui. Une boîte postale sera installée pour l’occasion afin que les enfants puissent lui envoyer leur carte postale.



Il y aura aussi des lutins espiègles qui ajouteront à la féérie ambiante, alors que les participants pourront s’amuser avec des jeux interactifs. Le Polydôme sera illuminé et animé afin d’accueillir les fervents de patinage. Les amateurs peuvent donc amener leurs patins, sinon il sera possible d’en emprunter sur place.



Il est à noter qu’un accès sera réservé aux personnes ayant des besoins particuliers qui pourront rencontrer le père Noël de 17h30 à 18h, soit juste avant l’ouverture officielle. Des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite seront également disponibles et le pavillon de service du parc dispose de toilettes adaptées.