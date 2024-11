L’importance de tenir son chien en laisse

Au Québec, tenir son chien en laisse dans les lieux publics n’est pas seulement une question de courtoisie : c’est une obligation légale. Cette règle vise à garantir la sécurité de tous, humains et animaux, et à favoriser une cohabitation harmonieuse. Mais trop de propriétaires continuent malgré tout de laisser leur chien libre dans les lieux publics. Des cas qui peuvent représenter un vrai danger.



La loi québécoise en bref

La loi 128 stipule qu’un chien doit être tenu en laisse, sauf dans deux cas précis : lorsqu’il se trouve dans une aire d’exercice canin ou qu’il participe à une activité canine autorisée. La laisse doit avoir une longueur maximale de 1,85 mètre, afin de maintenir un contrôle adéquat tout en offrant une certaine liberté à l’animal.



Pour les chiens de 20 kg ou plus, une mesure supplémentaire s’applique : la laisse doit être attachée à un harnais ou à un licou. Cette disposition vise à mieux répartir la force exercée par le chien, réduisant les risques de blessures pour l’animal et assurant une meilleure maîtrise pour le propriétaire.



Une question de sécurité pour tous

Tenir son chien en laisse est avant tout une mesure de sécurité publique. Même un chien bien éduqué peut être déstabilisé par une situation imprévue : un bruit soudain, un enfant qui court vers lui ou un autre animal croisé sur son chemin. Une laisse permet au propriétaire de réagir rapidement et de prévenir des accidents tels que des morsures, des chutes ou des conflits.



Respecter les autres et éviter les conflits

Tout le monde n’est pas à l’aise en présence d’un chien. Certaines personnes peuvent avoir peur, être allergiques ou tout simplement préférer garder leurs distances. Attacher son chien montre que l’on respecte ces personnes. Cela limite aussi les risques d’interactions imprévues, comme un chien qui bondirait sur quelqu’un ou s’approcherait d’un autre animal sans invitation.



Protéger son propre chien

Les lieux publics présentent de nombreux dangers pour un chien non attaché : circulation routière, substances toxiques, ou interactions avec des animaux sauvages ou errants.



Une qualité de rappel insuffisante

Trop de chiens ne maîtrisent pas bien le rappel. Il n’existe pas de statistiques officielles mais selon de nombreux éducateurs canins, la majorité des chiens qu’ils rencontrent ne reviennent pas lorsque leurs propriétaires les appellent, en particulier s’il y a beaucoup de stimulations autour.



Respecter la loi et éviter des sanctions

Au Québec, ne pas respecter ces règles peut entraîner des amendes. Plus qu’une simple obligation, ces mesures reflètent une volonté d’assurer une cohabitation harmonieuse et sécuritaire entre les citoyens et leurs animaux de compagnie. En respectant la loi, les propriétaires participent également à améliorer l’image des chiens dans les espaces publics.



Un geste éducatif et préventif

Tenir son chien en laisse est aussi une opportunité éducative. La marche en laisse aide à renforcer des comportements calmes et obéissants, tout en favorisant la communication entre le maître et l’animal.