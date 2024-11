Près de 300 000$ pour la rénovation de 3 cours d’écoles à Sainte-Julie et Varennes

Québec a investi récemment près de 30 millions $ pour l’embellissement de 310 cours de récréation cette année, ce qui constitue un record. Parmi celles-ci, on retrouve trois établissements scolaires de Sainte-Julie et Varennes.



Il s’agit du plus grand nombre de projets financés depuis que le ministère de l’Éducation a créé en 2015 une enveloppe budgétaire spécifiquement consacrée au réaménagement de cours d’écoles.



Pour sa part, la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a souligné qu’un investissement de 390 005$ permettra la réalisation de quatre projets d’amélioration de cours d’écoles dans la circonscription de Verchères.



Québec a donc octroyé 100 000$ à l’école primaire Arc-en-Ciel à Sainte-Julie afin de procéder à l’aménagement d’une classe extérieure (100 000$); 100 000$ à l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie pour l’ajout d’équipement sportif et la plantation de végétaux; 90 005$ à l’école primaire Les Marguerites à Varennes pour l’ajout d’une classe extérieure; 100 000$ à l’école primaire Ludger-Duvernay à Verchères pour l’installation d’une classe extérieure et l’ajout de mobilier urbain.