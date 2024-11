Fermeture de la Clinique René-Gaultier à Varennes: un GMF à relocaliser

Les patients de la Clinique médicale René-Gaultier, située au premier étage de l’immeuble du 201, chemin du Petit-Bois à Varennes, ont eu la surprise de lire un message de la direction sur la porte d’entrée annonçant la fermeture de la clinique le 9 décembre à 17h.



Toutefois, à l’entrée de l’immeuble, sur la porte du rez-de-chaussée, un autre message amène plusieurs questionnements de ces mêmes patients : «Malgré l’avis de fermeture de la Clinique médicale René-Gaultier, le Groupe de médecine familiale (GMF) du Petit-Bois maintient ses activités. Votre équipe de soins continuera de vous soutenir et de vous prodiguer des soins de santé.»



Il faut savoir à ce sujet que le GMF du Petit-Bois est constitué des 11 médecins spécialistes en médecine familiale et des cinq autres professionnels de la santé qui travaillent à la Clinique médicale René-Gaultier. Il arrive régulièrement que le GMF soit le propriétaire et occupant de la clinique où ses membres prodiguent des soins, mais ce n’est pas le cas à Varennes.



Le propriétaire de la clinique aurait fait l’objet d’une fusion en septembre 2023 et le nouveau propriétaire, 9497-2007 Québec Inc., domicilié à Montréal, n’a pu être joint à ce sujet afin d’en savoir plus sur ses intentions, au moment d’aller sous presse.



Prochains jours cruciaux



En parcourant les réseaux sociaux, on réalise que cet avis de fermeture provoque beaucoup d’inquiétudes au sein de la population varennoise, et plus particulièrement auprès des quelque 9 000 patients de la clinique. Selon les informations recueillies par le journal La Relève, de nouveaux locaux auraient été trouvés par le GMF, avec possibilité d’aménager le 1er avril 2025. Le problème, c’est qu’il leur faut trouver des locaux temporaires d’ici le 9 décembre afin de faire le pont jusqu’au 1er avril. La Ville de Varennes aurait été sollicitée à cet effet, mais la Municipalité n’aurait pas de locaux commerciaux aux dimensions voulues afin d’accueillir les médecins, professionnels et patients de la clinique. Le bureau de la députée de Verchères, ministre de la Famille et responsable de la Montérégie dit également suivre la situation de près afin de faciliter les démarches.



L’autre problème qui se pointe à l’horizon, c’est que les médecins et professionnels doivent décider s’ils demeureront dans ce GMF ou s’ils vont aller dans un autre milieu de travail afin de prodiguer leurs soins. Déjà, des 11 médecins, il faut savoir que la Dre Sylvie Cadet prendra sa retraite dans quelques jours, le 6 décembre, et que la Dre Elisabeth Châtelain quittera l’équipe du GMF du Petit-Bois au 1er mars 2025 en raison d’un changement de pratique.



Du côté du GMF, la gestionnaire par intérim, Naomi Lalonde, n’était pas en mesure de confirmer quoi que ce soit étant donné que beaucoup de discussions sont en cours. « On ne lâche pas. Nous sommes en démarche très, très active et il reste encore beaucoup d’étapes avant de pouvoir avancer quoi que ce soit. Ce n’est pas fini et on essaye de voir les différentes options que l’on doit encore évaluer », a-t-elle répondu lorsque jointe au téléphone par le journal La Relève. Elle ajoute seulement que les prochains jours seront cruciaux. « On ne baisse pas les bras! »