Du pickleball intérieur maintenant à Boucherville

Le maire de Boucherville, Jean Martel, décrit le pickleball comme étant un sport hautement addictif. Le nombre d’adeptes à Boucherville est tellement grand que l’offre de terrains pour pratiquer cette activité ne satisfait pas la demande.

Pour répondre à cet intérêt grandissant, la Ville de Boucherville a conclu une entente annuelle avec Sani Sport, à laquelle participent également le Club de pickleball et la Fadoq de Boucherville, pour offrir des terrains intérieurs durant les saisons hivernales et automnales.

Ce partenariat, qui débutera en janvier 2025 pour une durée de 15 semaines, jusqu’en avril, permettra aux membres des deux organismes de profiter de tarifs réduits.

Cet accord permet de libérer des plages horaires qui étaient réservées à ces groupes dans les gymnases des écoles De Mortagne, Antoine-Girouard et de la future école de Boucherville pour permettre aux citoyens la pratique libre du pickleball sans abonnement ni frais d’entrée, a fait remarquer M. Martel

Le vice-président du Club de pickleball de Boucherville, Jocelyn Tremblay, a qualifié l’entente d’excellente et de grands pas dans la bonne direction, mais pas encore suffisante, puisqu’il manquerait encore des plateaux, à son avis.

Son club compte actuellement 300 membres, en plus de la liste d’attente de 150 personnes qui souhaiterait y adhérer.

La présidente de la FADOQ de Boucherville, Lorraine Clément, de son côté affirme elle aussi que «toutes les places sont prises en pickleball et que l’on en aurait besoin de plus encore.»

Elle ajoute par ailleurs trouver cette solution très innovante de la part de la Ville.