Longueuil : Catherine Fournier sollicitera un deuxième mandat

La mairesse de Longueuil Catherine Fournier sera candidate à la prochaine élection municipale, en 2025. Elle a confirmé la nouvelle lors d’une conférence le 28 novembre.

Si elle s’y prend un an en avance, c’est que les questions concernant sa candidature étaient de plus en plus nombreuses.

«Encore la semaine dernière, je faisais des courses et je me faisais arrêter, on me disait : j’espère que vous n’allez pas lâcher, que vous allez continuer», explique-t-elle.

Les spéculations sont terminées : elle sera de la course en novembre 2025. «Est-ce que ma présence à la tête de la Ville fait une différence? Est-ce que ma présence à la tête de la ville fait pencher la balance positivement? C’est parce que je demeure convaincue que la réponse est oui que je serai candidate à ma réélection».

«Je veux qu’on sorte de la spirale négative et qu’on parle du beau en politique.»

– Catherine Fournier, sur les rumeurs concernant son retrait de la vie politique

La mairesse a de plus évoqué son pouvoir de changer les choses dans son rôle, par exemple sur le logement ou l’adaptation aux changements climatiques, parfois plus que lorsqu’elle était députée à Québec.

«Je dois admettre que je n’ai jamais réussi à influencer autant les lois. […] J’ai réussi à proposer davantage de changements législatifs qui ont été adoptés que comme députée dans l’opposition», a-t-elle souligné.

Pas de doute

La mairesse n’a pas voulu commenter les possibles approches de partis politiques provinciaux, mais a qualifié de «claire» son intention de rester en politique municipale.

«Qu’on m’approche ou non, je serai candidate à ma réélection comme mairesse de Longueuil, et si la population me fait confiance pour un mandat de quatre ans, je vais accomplir le mandat de quatre ans», a-t-elle soutenu.

Cette dernière n’a d’ailleurs pas caché son désir d’avoir des enfants et croit que la politique municipale est le palier qui permet le plus facilement la conciliation politique-famille, «puisqu’on peut dormir à la maison chaque soir».

«J’aspire à avoir une famille, j’aspire à avoir des enfants dans les prochaines années, j’espère les avoir dans un éventuel deuxième mandat à titre de mairesse», a-t-elle avoué.