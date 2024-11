Martin Damphousse sollicitera un 5e mandat comme maire de Varennes

Le maire de Varennes entame sa 18e année à titre d’élu au conseil municipal, dont 16 à la mairie, et il confirme qu’il a encore le feu sacré, au point où il a annoncé qu’il sollicitera un 5e mandat comme maire.



Le journal La Relève lui a demandé en entrevue s’il a pris cette décision parce qu’il y avait des projets qu’il entendait compléter s’il est réélu à la tête de la Ville. «Ma décision n’est pas en lien avec cet argumentaire. En fait, c’est parce que j’ai un plaisir viscéral à servir la population», a-t-il rétorqué.



«Je suis un gars de relations publiques et j’ai toujours beaucoup apprécié en faire», a avoué celui qui doit également entretenir beaucoup de relations à titre de président de l’Union des municipalités du Québec depuis 2023. «Par exemple, ce ne sont pas tous les élus qui aiment faire du porte-à-porte, mais moi c’est ma grande force; j’aime ça! C’est d’autant plus agréable que ça se passe bien avec les gens parce qu’ils sont contents de constater le développement de la ville.»



«J’ai une grande satisfaction à offrir de nouvelles infrastructures à la population de Varennes, que ce soit la bibliothèque de conception nette zéro; l’Espace des Bâtisseurs qui nous permet d’offrir encore plus à la population au plan culturel et social; les ateliers municipaux; la future caserne de pompiers; les rénovations à l’hôtel de ville; sans oublier le Polydôme, qui rejoint tous les groupes de la population et qui sera une infrastructure essentielle pour l’ensemble des municipalités dans le futur avec les changements climatiques», a lancé l’élu de 58 ans.



Bien sûr, Martin Damphousse ne peut s’empêcher de caresser d’autres grands projets pour l’avenir de Varennes, mais il entend en faire part plus en détail au cours de l’année qui précédera les élections municipales à l’automne 2025.