Des navettes fluviales populaires, dont à Boucherville et Varennes

La navette fluviale faisant la liaison entre Montréal-Mercier et Boucherville, ainsi que celle du Vieux-Port à Varennes, sont les trajets qui ont connu les plus fortes hausses d’achalandage en 2024, avec des augmentations respectives de 16% et 14%. Presque toutes les navettes ont connu un gain de popularité cette année, pour un achalandage total record de 462 000 passagers, soit une hausse de 9%.

La navette Montréal-Mercier/Boucherville a accueilli 73 268 passagers durant la saison 2024. Rappelons que le service était gratuit, en guise de mesure d’atténuation dans le cadre du chantier en cours au tunnel Louis Hyppolyte-Lafontaine.

La navette Vieux-Port/Pointe-aux-Trembles/Varennes a quant à elle attiré 134 278 passagers. La majorité de ces usagers étaient des détenteurs de titre unitaire.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) note pour cette navette une augmentation de 27% de détenteurs de carte OPUS. Ils représentent 25% de l’ensemble des usagers de cette liaison.

La hausse d’achalandage est nettement moins marquée pour la navette reliant le Vieux-Port et Boucherville. Son nombre de passagers, soit 94 941, a crû de 0,2% par rapport à 2023.

Longueuil

Durant la saison 2024, 125 782 passagers sont montés à bord du bateau reliant le Vieux-Port, l’île Sainte-Hélène et Longueuil; une hausse de 7%. Les usagers sont majoritairement détenteurs de titre unitaire. Le nombre de détenteurs de carte a augmenté de 110%.

Avec ses 6 359 passagers, la navette Montréal-Mercier/Ile Charron a été moins achalandée qu’en 2023 (-7%). Un passager sur deux a embarqué avec son vélo, selon un sondage clientèle effectué par l’ARTM.

Pour l’ensemble des navettes, juillet a été le mois le plus populaire et les fins de semaine ont été les journées les plus fortes.

«Avec la congestion routière qui sévit plus que jamais sur le réseau routier, l’engouement pour ce mode de transport durable se poursuit cette année, expose l’ARTM. Ces résultats positifs démontrent que les améliorations apportées en continu par l’ARTM et ses partenaires, AML, Navark et le gouvernement du Québec, ont permis de mieux répondre aux besoins des usagers.»

D’ailleurs, près de 40% des répondants au sondage déclarent qu’ils auraient effectués le déplacement en automobile en l’absence de navettes.

De plus, 46% des répondants se sont rendus au quai Longueuil en auto, «mais la marche est fortement utilisée lors de l’arrivée au quai», précise-t-on.

Ce sont 83% des répondants qui ont dit effectuer un aller-retour en navettes fluviales.