Milieux naturels : Longueuil inscrit 541 hectares au Répertoire métropolitain de conservation

La Ville de Longueuil a inscrit plus de 541 hectares de ses zones de conservation au Répertoire métropolitain d’initiatives municipales de conservation de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cette démarche vise à renforcer la protection de ces écosystèmes en limitant les interventions humaines tout en maintenant certaines zones accessibles au public.

«L’inscription de ces hectares sur le sol longueuillois viendra contribuer directement à l’objectif de la CMM qui est de protéger 30 % du territoire du Grand Montréal d’ici 2030. […] Par la même occasion, nous renforçons et encourageons les efforts de conservation municipaux», a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Parmi les secteurs actuels de conservation longueuillois inscrits dorénavant au Répertoire de la CMM, on retrouve le Boisé du Terroir, le Boisé Fonrouge, le Boisé Du Tremblay et le Boisé Rémy-de-Courcelle, la Pointe-du-Marigot, le Ruisseau Daigneault, le parc-nature Michel-Chartrand, le parc Marie-Victorin, le parc-nature de la Cité et la Forêt périurbaine Pacific.

D’autres lots pourraient être ajoutés au Répertoire de la CMM.

Engagement environnemental de Longueuil

Dans le cadre de son Plan pour la protection et la conservation des milieux naturels, Longueuil vise à protéger 21 % de son territoire d’ici 2030. Ce plan, axé sur la durabilité et la biodiversité, prévoit une cinquantaine d’actions pour améliorer l’accès aux milieux naturels tout en renforçant la lutte contre les changements climatiques.

«L’inscription de ces 541 hectares représente le quart de la cible de protection visée […] La conservation de nos milieux naturels est un levier prioritaire pour pallier les aléas du climat», a souligné Lysa Bélaïcha, conseillère associée à la transition socioécologique et de l’environnement.