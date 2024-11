Longueuil appuie la CMM pour la protection des Montérégiennes

Longueuil appuie la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans sa demande de statut de paysage humanisé pour les collines Montérégiennes. Ce statut vise à préserver la biodiversité, les paysages et le patrimoine de ces dix collines, dont cinq sont situées sur le territoire de la CMM : les monts Royal, Saint-Hilaire, Saint-Bruno, Rougemont (partiellement) et les collines d’Oka.

Les collines Montérégiennes, identifiées comme des atouts naturels dans le Plan métropolitain d’aménagement et de développement, subissent des pressions croissantes liées à l’urbanisation. «Ces collines sont un joyau du patrimoine québécois que nous devons protéger pour les générations futures», souligne Marjolaine Mercier, conseillère municipale.

Statut de paysage humanisé

Introduit dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, ce statut permet de protéger des territoires habités tout en valorisant les pratiques humaines durables. En contribuant à l’objectif de protéger 30% du territoire d’ici 2030, il répond à la nécessité de préserver la biodiversité et de combler le déficit d’espaces protégés au sud du Québec.

Adopté par la CMM en 2022 et par l’Agglomération de Longueuil en mai 2023, le plan d’action pour la reconnaissance des collines Montérégiennes est soutenu par des municipalités comme Saint-Bruno-de-Montarville, qui a adopté une résolution d’appui en septembre 2023.

Le projet, qui favorise le développement durable et le sentiment de fierté local, nécessite le maintien du financement fédéral pour les initiatives de conservation. La CMM invite les municipalités, MRC et agglomérations à se joindre à cette démarche pour protéger ce patrimoine naturel et culturel.

La CMM a amorcé une consultation publique en vue d’obtenir le statut de paysage humanisé pour les cinq collines Montérégiennes sur son territoire. Les gens ont jusqu’au 29 novembre pour répondre au sondage en ligne ou pour soumettre un mémoire.