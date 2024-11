Identifier son animal : un geste essentiel!

L’identification de votre animal de compagnie est un geste de protection essentiel pour assurer sa sécurité et faciliter son retour à la maison en cas de fugue. Chez Proanima, très peu d’animaux perdus ont une identification et sont réclamés par leur propriétaire.



La licence municipale : un gage de sécurité

La licence municipale, sous la forme d’une médaille, est un moyen d’identification obligatoire pour les chiens et les chats dans plusieurs municipalités, comme à Boucherville. Chaque animal doit porter cette médaille en tout temps. Elle comporte des informations permettant de relier l’animal à son propriétaire via un registre officiel. En cas de fugue, cette simple médaille peut accélérer considérablement le processus de retour de l’animal à son foyer, car les citoyens, tout comme les refuges ou les vétérinaires, peuvent facilement identifier à qui il appartient.



Si vous n’avez pas encore enregistré votre animal, il est important de le faire sans attendre. De plus, pour les propriétaires déjà enregistrés, il est nécessaire de renouveler la licence avant le 1er janvier 2025 afin de maintenir à jour les informations dans le registre. Cette démarche, souvent négligée, est pourtant essentielle pour la sécurité de votre compagnon.



Toutes les informations et la procédure sont accessibles sur le site proanima.com



La micropuce : une identification permanente

La micropuce constitue une solution d’identification permanente. Cette petite puce électronique, insérée sous la peau de l’animal et indolore, contient un numéro unique qui est relié aux coordonnées du propriétaire. La micropuce ne peut pas être perdue ou retirée. En cas de fugue, un vétérinaire ou un refuge peut scanner l’animal pour obtenir instantanément les informations du propriétaire.



Le micropuçage est particulièrement recommandé, car il constitue un filet de sécurité supplémentaire. C’est un moyen fiable, discret, et il dure toute la vie de l’animal.



L’importance de combiner les deux

Bien que la micropuce soit un excellent moyen d’identification, elle n’est pas visible à l’œil nu, contrairement à la médaille. Cela signifie qu’en cas de fugue, un citoyen lambda qui trouve votre animal ne pourra pas immédiatement savoir à qui il appartient sans l’emmener chez un vétérinaire ou dans un refuge pour le faire scanner. C’est là que la combinaison des deux systèmes prend tout son sens.



En portant à la fois une médaille et en étant micropucé, un animal dispose d’une double assurance : la médaille pour un retour rapide si l’animal est trouvé par un passant, et la micropuce comme garantie ultime en cas de perte ou de vol.



Protéger son animal, c’est agir maintenant

Ne laissez pas la sécurité de votre animal au hasard. Avec une médaille municipale et une micropuce, vous maximisez vos chances de le retrouver rapidement en cas de perte. En identifiant correctement votre compagnon, vous rejoignez les 100% des propriétaires dont les animaux sont retrouvés grâce à une identification chez Proanima.



N’attendez plus pour protéger votre animal et enregistrez-le dès aujourd’hui sur proanima.com.