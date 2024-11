Sandrine Veilleux pédale vers les succès

La cycliste bouchervilloise Sandrine Veilleux a mérité pour une deuxième année consécutive le mérite de l’athlète espoir féminine de l’année dans le cadre du Gala des mérites cyclistes de la Fédération québécoise des sports cyclistes tenu le 3 novembre à Bromont.

L’athlète, membre du club cycliste Boucherville, a également été nommée parmi les trois finalistes dans la catégorie athlète féminine de l’année tous sports confondus lors du Gala Sports-Québec tenu le 7 novembre. Cette nomination a couronné la saison remplie de succès pour une première année dans la catégorie U17.

Lors des épreuves sur route, Sandrine a amassé un impressionnant total de 29 médailles, dont 21 en or, sur un total de 33 épreuves disputées. Elle est repartie avec les titres de championne de la Coupe du Québec, vice-championne québécoise et médaillée de bronze au championnat canadien. Sur piste, elle a récolté sept médailles au championnat canadien et repartie avec les titres de championne de la Coupe du Québec et vice-championne québécoise.

La saison 2025 s’annonce déterminante pour Sandrine. Elle en sera à sa dernière saison avant de faire le saut dans la catégorie junior.

Sandrine aura peut-être la chance de participer pour une troisième fois aux Jeux du Québec qui se tiendront à Trois-Rivières en juillet 2025.

Au cours de cette saison, elle espère décrocher quelques titres nationaux lors des championnats canadiens sur piste qui se dérouleront au début du mois d’avril à Milton en Ontario et durant l’été en Beauce pour les épreuves sur route.

De bonnes performances lors de ces deux championnats pourraient lui permettre de se classer sur l’équipe nationale en vue des championnats mondiaux de l’UCI qui se tiendront à Montréal en 2026.