Exposition : l’art de l’estampe numérique

L’artiste bouchervilloise Susan St-Laurent, spécialiste de l’estampe numérique, présente son exposition en solo Jardins anglais » à l’Atelier TB du Café centre d’art de Boucherville situé au 536, boulevard Marie-Victorin.

Dans sa pratique, l’artiste exploite les influences et synergies possibles entre les techniques traditionnelles du peintre et l’imagerie numérique, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs et la composition.

Cette exposition réunit plus d’une quinzaine d’œuvres aux différentes textures visuelles. Il s’agit d’estampes numériques présentées sur une variété de supports tels que papier Arches, panneau d’acrylique, aluminium et textile.

On y trouve également quelques cahiers pour consultation sur place détaillant les matériaux et techniques de l’artiste.