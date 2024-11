Les Julievillois se démarquent en patinage de vitesse

Trois Julievillois qui font partie du programme Sport-Études de l’école secondaire De Mortagne se sont distingués dès le début des compétitions provinciales de patinage de vitesse sur courte piste de la saison.



La première compétition avait lieu les 5 et 6 octobre à Sherbrooke et l’étudiant de deuxième secondaire, Robert Panait, a remporté la médaille d’argent dans le groupe 3, alors que l’élève de quatrième secondaire, Zachary Bleau, qui est membre des Fines Lames de Sainte-Julie, s’est classé quatrième dans le groupe 2.



À sa première participation aux Championnats canadiens juniors 15-18 ans qui

se déroulaient à Laval du 11 au 13 octobre, Audrey Roussel a fait sa marque lors de cette compétition qui regroupait les 40 meilleures patineuses au Canada. L’étudiante en quatrième secondaire et membre des Fines Lames de Sainte-Julie est montée trois fois sur le podium alors qu’elle a amélioré ses temps personnels, ce qui lui a permis de décrocher deux médailles d’or, au 1 000 m et au 500 m, en plus de rafler le bronze au 500 m-no 1. Ces résultats prometteurs lui permettront de participer aux Championnats canadiens pour les trois prochaines années.