À Boucherville : 19 hectares de terres agricoles protégés à perpétuité

La Fiducie agricole UPA-Fondaction s’est portée acquéreur d’une terre agricole de 19 hectares à Boucherville. Cette acquisition permettra de préserver cette parcelle de terre à perpétuité grâce également à son ancien propriétaire, feu Philippe Pouchain.

Ce dernier a accepté de céder sa propriété à sa valeur marchande agricole plutôt qu’à un prix spéculatif normalement exigé par les propriétaires misant sur un éventuel changement de zonage.

La terre est située à proximité de la rue De Montbrun. Elle s’étend de la Rivière-aux-Pins jusqu’au rang Général-Vanier. Elle est traversée par la route 132.

Contrer l’urbanisation

«Malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et les mécanismes de planification municipale, les terres en périphérie de Montréal sont assurément menacées par l’expansion de la zone urbaine et les usages non agricoles», d’où l’importance de cette acquisition, explique dans un communiqué de presse, la présidente de la Fiducie agricole UPA-Fondaction, France Perreault.

En vendant sa terre à cet organisme, M. Pouchain évite ainsi la spéculation foncière liée à un éventuel changement de zonage.

«Cette terre n’était pas menacée dans l’immédiat, mais si elle n’était pas protégée aujourd’hui, elle pourrait l’être dans 30 ou 40 ans lorsque l’expansion urbaine fera encore plus de pression», explique pour sa part le directeur général de la Fiducie agricole UPA-Fondaction, Marc-André Côté, en entrevue à La Relève.

Il donne en exemples certains cas. À Beloeil, plusieurs résidences ont été construites près de l’autoroute 20 alors qu’il y a 20 ans, ces terres étaient zonées «agricole». La gare du REM à Brossard a été aménagée en zone agricole, et le gouvernement du Québec a autorisé la construction du futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges sur une des plus belles terres agricoles du Québec.



Vocation agricole durable

Grâce à la fiducie, cette terre ne pourra jamais être revendue pour un usage non agricole.

Ainsi, André Lussier, dont la famille cultive ce secteur depuis des décennies, pourra poursuivre ses activités sur cette propriété. Il y cultive le blé et le soja.

«Avec seulement 2 % du territoire québécois cultivable, la protection des terres arables est cruciale, indique M.Côté. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire».

39% du territoire de Boucherville est zoné agricole.

La Fiducie agricole UPA-Fondaction est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de préserver la vocation agricole des terres du Québec.