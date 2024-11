Les amateurs de vélo seront heureux d’apprendre qu’il existe un projet de piste cyclable entre Sainte-Julie et Boucherville, mais le maire Mario Lemay a précisé lors de l’assemblée publique du 12 novembre que celui-ci est conditionnel à une subvention de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et il ne prévoit pas que ce lien verra le jour avant 2027.



Un citoyen, Olivier Goyette, a indiqué qu’il utilise énormément le vélo pour ses déplacements et il a déploré qu’il est actuellement difficile de se rendre dans la municipalité voisine en toute sécurité, en demandant si ce projet est dans les cartons de la Ville.



«Les membres du conseil ont statué sur un projet qui implique naturellement la ville de Boucherville, Sainte-Julie et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), a répondu le maire. Ça serait une piste cyclable hors-rue, mais à l’heure actuelle on n’a pas prévu de calendrier étant donné que le financement de ce projet-là est en grande partie liée aux finances de la CMM qui subventionne les deux tiers. Alors pour le moment, le projet est un peu mis sur la glace jusqu’à temps que la CMM voit un peu plus clair au niveau du budget qui est alloué au programme.»



«Quant à la Ville de Boucherville, elle est en train de faire le remplissage d’une carrière et, par la suite, ils vont procéder avec une piste cyclable qui va se rendre aux limites de la ville de Sainte-Julie, mais ça ne sera pas avant, sur toute réserve, 2027 du côté de Boucherville. Donc c’est dans quelques années», a précisé Mario Lemay, en soulignant que «c’est quelque chose qui nous tient bien à cœur».