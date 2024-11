L’équipe Nova vise haut

L’équipe Nova junior de patinage synchronisé a brillé lors des championnats provinciaux tenus à Sainte-Marie-de-Beauce les 9 et 10 novembre derniers.

Composée de 18 patineuses âgées entre 15 et 18 ans, l’équipe a décroché une deuxième place, assurant ainsi sa qualification pour les championnats canadiens qui se dérouleront en janvier prochain à Laval.

Les ambitions des danseuses sur glace ne s’arrêtent pas là. En février, elles participeront à une compétition internationale à Rouen, en France, dans l’espoir de décrocher une place pour les championnats mondiaux qui auront lieu en Finlande au mois d’avril.

Les jeunes athlètes ont une discipline de fer. Elles s’entraînent avec rigueur au moins 15 heures par semaine, souligne la mère d’une des patineuses, Véronique Grégoire.

Leurs séances incluent des entraînements sur glace dans les arénas de Boucherville, de Candiac et de Châteauguay, ainsi que des entraînements hors glace dans un gymnase de La Prairie.

Parmi les patineuses de l’équipe : Mélodie Girard et Laura Gallo, de l’arrondissement de Saint-Hubert, Leah Schiratti et Julia Bouthillier, de Longueuil, Sophie Dubé, de Boucherville, Juliette Denis, de Saint-Constant, Maria Colmenares, de Varennes, et Gabrielle Tousignant, de Châteauguay.