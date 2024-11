Le traiteur de Longueuil Las Olas remporte le concours du meilleur boudin au Québec

Le meilleur boudin dans la catégorie créative est produit par le traiteur de Longueuil Las Olas. L’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville (AQGBB) a dévoilé les lauréats des meilleurs boudins classiques et créatifs faits au Québec lors de son sixième banquet annuel tenu le 17 novembre à Boucherville au cours duquel plus de 150 convives étaient présents.

Dans la catégorie boudin classique, le prix Délys or a été décerné à la Maison du rôti de Montréal; le Délys argent à l’Auberge des Glacis de l’Islet; et le Délys bronze, au restaurant Ophélia de Québec.

Dans la catégorie boudin créatif, le Délys or a été attribué au traiteur Las Olas de Longueuil; le Délys argent à la Boucherie d’Antan de Terrebonne; et le Délys bronze a été remporté ex aequo par les Fermes PB de Marieville et le restaurant Hobbit de Québec.

Pour une première participation au concours, le Café Saint-Laurent de Boucherville était finaliste dans la catégorie boudin créatif.

Lors de cette soirée le Bouchervillois Marcel Thomas a été adoubé chevalier de l’AQGBB pour son implication soutenue depuis la création de l’association, ainsi que la journaliste gastronomique Sophie Ginoux.

L’AQGBB existe depuis 2018 et compte près d’une centaine de membres de différentes régions du Québec. Elle a principalement pour objectifs de valoriser la qualité du boudin québécois, d’en promouvoir la valeur culturelle et patrimoniale et d’être un lieu de rencontre pour les amateurs de boudin grâce à ses sorties trimestrielles dans les restaurants.