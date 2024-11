En avant, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud !

La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS) a «essayé d’être raisonnable», selon son président et fondateur Jean-Marie Girard, en se fixant le même objectif que l’année dernière de récolter 450 000$ pour égayer le Noël des moins nantis. Une modestie qui ne freine en rien l’entrain et l’élan de solidarité qui sous-tend la 23e édition de cette collecte de dons et denrées.

D’octobre 2023 à septembre 2024, les 21 organismes chapeautés par la GGMRS ont dépanné 27 138 familles et 8 337 personnes seules, puis ont distribué 3 483 paniers de Noël. En argent et denrées, près de 748 000$ ont été recueillis. Rappelons qu’un vol de denrées dans un entrepôt avait donné lieu à une vague de générosité pour compenser ces pertes.

La collecte dans les rues se déroulera le 5 décembre. Il sera possible de faire des dons en argent, en denrées non périssables dans divers points de dépôt, dont à l’entrepôt du 4435, avenue Thibault à Saint-Hubert (du 5 au 24 décembre, du lundi au jeudi, de 9h à 16h. Il faut appeler avant de s’y rendre : 514-898-5080).

L’impact d’un don

«Chaque don, petit ou grand, a un impact énorme sur la communauté», a souligné Nathalie Delisle, conseillère municipale de Longueuil, qui s’exprimait au nom de la mairesse Catherine Fournier, en conférence le 18 novembre.

La mairesse de Brossard Doreen Assaad s’est montrée touchée en évoquant les familles qui peinent à joindre les deux bouts. «Quand on est en besoin, on s’attend à ce que le village autour de nous nous vienne en aide, a-t-elle soulevé. Il faut être généreux, que ce soit en argent, en denrées, en temps, en empathie.»

La mairesse de Saint-Lambert Pascale Mongrain a fait mention de l’ampleur de l’«immense entreprise» que représente cette campagne. «Quand j’ai aidé M. Girard à trouver un entrepôt, à chaque local que je lui proposais, il me répondait : «c’est trop petit!» ou «il manque une porte pour la livraison de camion».

À ces besoins grandissants, le maire de Boucherville Jean Martel se réjouit que la réponse soit une générosité plus grande. «C’est nouveau que les villes s’impliquent. Il n’y avait pas de 5000$ en 2009», a-t-il rappelé, évoquant sa première année d’implication. Les villes de l’agglomération ont chacune versé une aide de cet ordre, et les députés de la région ont aussi offert une contibution.

Le député de Vachon Ian Lafrenière a lancé un appel à se débarrasser des préjugés. «Comme policier, j’allais, pour une autre cause, distribuer des paniers. Des collègues disaient, «ouin, grosse cabane», ou «grosse voiture». On ne connait pas l’histoire des gens. Peut-être que la femme est tombée gravement malade, que le mari a perdu son emploi. Il faut être à l’écoute.»

La Chambre de commerce et industrie de la Rive-Sud sollicitera notamment des dons en entreprises.

Hommage chanté

Chaque intervenant n’a pas manqué de souligner le leadership et le dynamisme du fondateur Jean-Marie Girard.

Co-porte-parole de l’événement, l’auteur-compositeur-interprète Jérôme Charlebois a fait entendre un hommage à M. Girard. «C’est un homme extraordinaire, généreux et solidaire. Un fondateur qui nous a donné son coeur», a-t-il entonné, en s’accompagnant à la guitare.

Gravité, TVRS et FM 103,3 contribueront à la campagne. Le 5 décembre, le FM 103,3 diffusera sa programmation adaptée pour l’occasion en direct du restaurant L’Gros luxe. La programmation de TVRS sera aussi tournée vers cet événement alors qu’une équipe de Gravité récoltera des dons sur le terrain.

«On va travailler fort pour battre les records», s’est exclamé Stéphane Brais, ambassadeur et responsable des partenariats chez Gravité.